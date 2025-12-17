افتتاح سوق البيع المخفض ببحري

الخرطوم: السوداني

افتتح والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، سوق الكرامة للبيع المخفض بوسط سوق بحري، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا الطوارئ وإدارة الأزمة بمشاركة واسعة من الشركات الوطنية والمنتجين، إلى جانب المؤسسة التعاونية الوطنية العسكرية وشركة الخرطوم للأمن الغذائي.

وأكد الوالي مضي حكومة الولاية قدماً في التوسع بإنشاء وافتتاح المزيد من أسواق الكرامة في جميع محليات الولاية بهدف تخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطنين، وذلك ضمن الخطط الموضوعة لتحسين البيئة العامة وتشجيع العودة الطوعية لمواطني ولاية الخرطوم.

وحيا الوالي، الشركات الوطنية وعلى رأسها المؤسسة التعاونية الوطنية العسكرية لدورها الكبير في دعم جهود الدولة وتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار التكلفة استجابةً لنداء حكومة الولاية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وناشد والي الخرطوم، الشركات والمنتجين بزيادة حجم السلع المعروضة في أسواق البيع المخفض والالتزام بهوامش أرباح بما يسهم في تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.