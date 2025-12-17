إعلان نتيجة الشهادة المتوسطة بنهر النيل والمراكز الخارجية غداً

الخرطوم: السوداني

أكملت وزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، ترتيباتها كافة لإعلان نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام (2025) وذلك عند الساعة الثانية عشرة من ظهر غد الخميس.

أعلن ذلك الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية نهر النيل، الوزير المكلف، وذلك لدى ترؤسه برئاسة الوزارة بالدامر الاجتماع التنسيقي اليوم مع ممثلي الأجهزة الإعلامية القومية، والولائية لوضع الترتيبات اللّازمة بشأن بث وإعلان نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة بالولاية للعام (2025).