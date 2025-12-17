الاتحاد الأوروبي يبدأ جسراً جوياً لنقل المساعدات الإنسانية إلى دارفور

الخرطوم: السوداني

بدأ الاتحاد الأوروبي، تسيير جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى دارفور.

وبدأت أول رحلة يوم الجمعة 12 ديسمبر، حيث تم تسليم حوالي 100 طن من المساعدات من مستودعات المساعدات الإنسانية التابعة للاتحاد الأوروبي والمنظمات الشريكة.

ومن المقرر أن تستمر الرحلات الجوية خلال شهري ديسمبر 2025 ويناير 2026، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لعملية الجسر الجوي 3.5 مليون يورو.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن الوضع في دارفور يتفاقم بعد سقوط الفاشر بيد قوات الدعم السريع.