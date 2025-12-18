ميليشيا الدعم السريع تستهدف مدينة عطبرة باستخدام 35 طائرة مسيرة انتحارية ومسيرة استراتيجية

عطبرة – السوداني

أفادت مصادر صحيفة (السوداني) بأن ميليشيا الدعم السريع شنت هجوماً باستخدام 35 طائرة مسيرة انتحارية ومسيرة استراتيجية على مدينة عطبرة، مستهدفة بشكل رئيسي محطة عطبرة التحويلية للكهرباء.

وأسفر الهجوم عن استشهاد أطفال ومواطنين وإصابة العديد من الأبرياء، بالإضافة إلى أضرار مادية في المنشآت الكهربائية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق متأثرة.

الجدير ذكره ان ميليشيا الدعم السريع تستهدف بشكل أساسي في حرب العدوان تدمير البنية التحتية الحيوية والمدنيين.