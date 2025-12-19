جمال الوالي ينعي رجل البر والإحسان صديق حدوب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي). صدق الله العظيم

برضاء تام بقضاء الله وقدره، ينعي ناشر صحيفة (السوداني) السيد/ جمال الوالي، عند الله تعالى المغفور له بإذن الغفور الرحيم، رجل البر والاحسان:

المرحوم/ صديق محمد مضوي حدوب

كان الراحل من أفاضل الناس، يسعى بينهم بالكلمة الطيبة، يساعد المحتاجين، ويحل الخلافات ويصلح ذات البين بخلقه الحسن وكلمته المسموعة.

والعزاء موصول لأسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة الممتدة وعارفي فضله من الأصدقاء والجيران والعشيرة.

اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، وأكرم نزله ووسّع مدخله. اللهم أنزله منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً. وألهم أهله وصحبه الصبر وحسن العزاء.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)