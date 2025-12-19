الخرطوم تجيز التقويم المدرسي للعام الدراسي 2025-2026 و(السوداني) تنشر جدول امتحانات الأساس والمتوسطة

الخرطوم ـ السوداني

أجاز اجتماع حكومة ولاية الخرطوم اليوم، خطة وميزانية وزارة التربية والتعليم لامتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة للعام 2025، التي قدمها المدير العام والوزير المكلف بوزارة التربية والتعليم.

وأكد المجلس عدم وجود أي زيادات في رسوم الامتحانات، مراعاةً لظروف أولياء الأمور خلال فترة الحرب، ووجه باتخاذ تدابير لتغطية نفقات الصرف على كافة مراحل إعداد الامتحانات.

كما أجاز المجلس، مقترح التقويم المدرسي للعام الدراسي 2025-2026، حيث يبدأ العام الدراسي للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة يوم الأحد الموافق 22 فبراير 2026، وينتهي يوم الاثنين 31 أغسطس 2026، على أن تبدأ امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة يوم الأحد الثاني من أغسطس وتنتهي يوم الأحد التاسع من أغسطس 2026.

أما العام الدراسي للمرحلة الثانوية، فيبدأ يوم الأحد 29 مارس 2026 ويستمر حتى 31 أغسطس 2026، بينما تبدأ امتحانات النقل لها يوم الأحد 16 أغسطس وتستمر حتى 31 أغسطس 2026.

وحدّد التقويم، امتحانات الشهادة الابتدائية التي تبدأ يوم الأحد 23 أغسطس وتستمر حتى يوم الاثنين 31 أغسطس 2025، أما امتحانات الشهادة المتوسطة فتبدأ يوم الأحد 13 سبتمبر وتستمر حتى يوم 21 سبتمبر 2026.