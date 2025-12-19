أمريكا تعلن أن هدفها الفوري في السودان هو وقف الأعمال العدائية لتسهيل المساعدات الإنسانية

واشنطن – رويترز

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة أن الهدف الرئيسي والفوري لواشنطن في السودان هو التوصل إلى وقف للأعمال العدائية مع بداية العام الجديد، بما يتيح للمنظمات الإنسانية إيصال المساعدات إلى المتضررين.

وخلال مؤتمر صحفي عقده مع الصحفيين، أشار روبيو إلى أن دولاً عدة تواصل تقديم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أطراف النزاع في السودان، بما في ذلك عمليات نقل الأسلحة عبر دول ثالثة، خاصة إلى قوات الدعم السريع.

وأضاف الوزير الأمريكي أن إدارة الرئيس ترامب قد أجرت اتصالات مباشرة مع قادة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر بشأن الأزمة في السودان، في إطار جهود لاحتواء التصعيد ودعم الحلول السياسية.

وأكد روبيو أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الجهود الدولية لتحقيق سلام دائم في السودان وتخفيف معاناة الشعب السوداني الذي يواجه أزمة إنسانية حادة.