المخرج الكبير الطيب صديق يشارك في فعاليات موسم الرياض ويشيد بالتجربة

الرياض – السوداني

قال المخرج السوداني الطيب صديق، إن فعاليات موسم الرياض (انسجام عالمي2) الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالتعاون مع وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، تحقق إضافة ملموسة للمشاركين خاصة من الفنانين بمختلف أنواع الفنون والمخرجين، وتعتبر مفيدة للمهتمين بتنظيم المهرجانات التي ترسخ لمفهوم السلام والتعايش والمحبة بين الشعوب.

وأضاف، أن الفعاليات تشكل تجربة فريدة تعكس الدقة العالية في مستوى التنظيم واستقبال واستضافة المشاركين والتجهيزات الفنية من ناحية المسارح وأجهزة الإضاءة والصوت ومستوى التنظيم في أماكن الفعاليات.

ولفت الطيب صديق -وهو مخرج عرف بتنظيم المهرجانات والفعاليات الثقافية- إلى أن حضور السودان كان لافتا بثقافته المتنوعة من حيث الإيقاعات والأزياء والأدوات الفلكورية وخطف إعجاب الناس حتى من غير السودانيين.

وأشار إلى الاهتمام الكبير لغير السودانيين بالفعاليات السودانية المختلفة في موسم الرياض الذي قال إنه حقق شعار الانسجام العالمي بالفعل.

وشهدت فعاليات الثقافة السودانية التي تختتم اليوم حضورا جماهيريا وتفاعلاً كبيرا من الزوار، وعكست عمق الموروث الثقافي السوداني وتنوّعه النابع من تنوع مكونات المجتمع السوداني.