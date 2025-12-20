لإجراء عمليات نادرة.. فريقٌ طبي مصرى يصل بورتسودان

متابعات ـ السوداني

أعلنت مدير عام قطاع الصحة، د. أحلام عبد الرسول، عن وصول فريق طبي مصري مكون من 13 كادراً لتغطية تخصصات نوعية نادرة بكل من مستشفيى “عثمان دقنة المرجعي والموانئ”، حيث سيتم تقديم العلاج والعمليات الجراحية للمواطنين بالمجان في تخصصات جراحية دقيقة.

واستقبل والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، بمقر أمانة الحكومة اليوم، بعثة “القافلة الطبية المصرية النوعية”،

​من جانبه، صرّح القنصل المصري بالسودان بيتر عادل أن القافلة تأتي بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلبية احتياجات الأشقاء في السودان، مبيناً أن البعثة ستستمر في تقديم خدماتها من 20 وحتى 27 ديسمبر الجاري، وتضم استشاريين في جراحة المخ والأعصاب، والعمود الفقري، والتجميل، والمسالك البولية، والأوعية الدموية

ودعت عضو الوفد الطبي د. ريهام نيازي، المواطنين لإحضار تقاريرهم الطبية لتسهيل الفرز، مؤكدة أن الأولوية للحالات الحرجة، وسط استنفار كامل من أطقم مستشفى عثمان دقنة لإنجاح المهمة.