أمر طوارئ بحظر نقل السلع والبضائع وغيرها من الأشياء عبر الحدود الغربية لولاية الخرطوم.. والسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة 12 مليون جنيه للمخالفين

الخرطوم – السوداني

أصدر والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة اليوم أمر طوارئ يحظر بموجبه نقل السلع والبضائع وغيرها من الأشياء عبر الحدود الغربية لولاية الخرطوم.

وحدد القرار عقوبة لكل من يخالف أحكام أمر الطوارئ بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 12 مليون جنيه سوداني، مع مصادرة السلع والبضائع ووسيلة النقل وأي مواد أخرى. وفي حالة عدم سداد الغرامة، يُحكم على المخالف بالسجن لمدة ستة أشهر إضافية.

كما وجه القرار، الجهات المختصة بوضع أحكامه من؛ موضع التنفيذ اعتباراً من اليوم.