اشتباكات عسكرية بين قوات دفاع دولة جنوب السودان وميليشيا الدعم السريع في منطقة هجليج النفطية

الخرطوم-جوبا: السوداني

شهدت منطقة هجليج السودانية الغنية بالنفط اشتباكات عسكرية بين قوات دفاع دولة جنوب السودان وميليشيا الدعم السريع المتمردة. وسقط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين إثر الاشتباكات التي دارت بينهما.

واندلعت الاشتباكات بين الطرفين، بحسب مصادر (السوداني) المطلعة، إثر محاولة ميليشيا الدعم السريع إعادة انتشارها في المنطقة وفرض نفوذها، والتحرش بقوات دفاع جنوب السودان التي تحرس المنشآت النفطية، وذلك تنفيذاً لاتفاق ثلاثي سابق بين السودان وجنوب السودان والميليشيا، قاده مؤخراً الرئيس الجنوبي سلفا كير.

وأكدت المصادر نفسها أن الميليشيا تسعى إلى عرقلة الاتفاق والضغط على جوبا لانتزاع نسبة من عوائد تصدير نفط جنوب السودان، والاستحواذ الكامل على منتجات نفط شمال السودان في منطقة هجليج.