انطلاق أول معرض للطاقة المتجددة بولاية الجزيرة بمشاركة 30 شركة أجنبية ومحلية متخصصة

مدني – السوداني: الطيب علي

أعلنت شعبة منظمي المعارض التابعة لأصحاب العمل السوداني، عن انطلاق أول معرض للطاقة الشمسية في ولاية الجزيرة في الخامس والعشرين من ديسمبر الحالي وحتى الثلاثين منه، في وقتٍ تحسّرت فيه الشُّعبة على التدمير المُمنهج لمعرض الخرطوم الدولي جراء اعتداءات ميليشيا الدعم السريع المتمردة وتحويله إلى مخازن وثكنة عسكرية وممارسة أمور سالبة بداخل صالاته.

وأطلق عضو الشُّعبة، المهندس عبد الله بخيت في تصريحاتٍ صحفية، نداءً للدولة، مطالباً إياها بالاهتمام بالمعارض والمؤتمرات لأنها ذات جدوى اقتصادية وتنموية للبلاد.

وأعلن البخيت، عن عدم اليأس ومواصلة تنظيم المعارض رغماً عن التحديات، مطلقاً ولأول مرة نسخة للمعرض الدولي للطاقة المتجددة بولاية الجزيرة بمشاركة ٣٠ شركة متخصصة في الطاقة الشمسية منها ٧ أجنبية.

وقال إن الهدف هو نشر ثقافة الطاقة الشمسية بعد الحرب وحوجة المجتمع الماسة لها في ظل تذبذب الكهرباء وفقدان معدات وتقنيات الري للمزارعين بسبب التمرد، كاشفاً النقاب عن ما أسماها بالفرص الذهبية لامتلاك أنظمة الطاقة الشمسية عبر التمويل الأصغر خلال أيام المعرض بموجب تسهيلات بنكية من قبل ٥ مصارف ستشارك في المعرض دون الإفصاح عن هوية تلك البنوك، على أن يستمر السقف الزمني لسداد الأقساط لعام كامل والذي يصل أقصاه لـ١٠ ملايين جنيه.

من جانبه، قال الخبير في مجال الطاقة الشمسية عبد الرؤوف محمود، إن سوق الطاقة الشمسية الذي ازدهر مؤخراَ يحتاج إلى منع من لا علاقة لهم والدخلاء في هذا المجال وأحكامه بالضوابط، باعتبار أن السوق صار مليئاً بالبضائع ذات الكفاءة الضعيفة.

وشدد عبد الرؤوف، على ضرورة قيام جسم لحماية المهنة، فضلاً عن مطالبته لجهات الاختصاص بوقف الجبايات والرسوم التي تُفرض في الطرق والمحليات، على الرغم من الإعفاءات الجمركية في مجال تقنيات الطاقة الشمسية.