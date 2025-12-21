الاتحاد الأوروبي ينفذ مشاريع دعم في 12 ولاية

متابعات ـ السوداني

أعلن الاتحاد الأوروبي، عن إطلاق 3 مشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليون يورو، بهدف مساعدة المجتمعات المتضررة من النزوح والنزاعات، وتحسين سبل العيش والحماية في مناطق رئيسية في جميع أنحاء السودان.

وبحسب بيان للاتحاد الأوروبي على موقعه، تستهدف هذه الحزمة، التي ينفذها ثلاثة شركاء هم برنامج الأغذية العالمي، والمجلس الدنماركي للاجئين، ومنظمة كير هولندا، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، مناطق الخرطوم، والقضارف، وكسلا، والبحر الأحمر، والولاية الشمالية، ووسط وجنوب دارفور، والنيل الأبيض، ونهر النيل، وشمال وجنوب كردفان.

ويستفيد من هذه المشاريع أكثر من 500 ألف شخص من خلال التدريب المهني، ومنح المشاريع الصغيرة، وبرامج التغذية المدرسية، وخدمات الحماية الأساسية، مثل الأماكن الآمنة والملاجئ.

وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للسودان السفير ولفرام فيتر، ان هذا التمويل يُبرز التزام الاتحاد الأوروبي بدعم صمود الشعب السوداني، مع إيلاء الأولوية للاحتياجات الأساسية للفئات الضعيفة التي نزحت بسبب النزاع المسلح، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال والشباب والنساء والفتيات. وأضاف: “من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا الذين يتمتعون بخبرة طويلة في العمل مع المجتمعات المحتاجة في السودان، فإننا نقترح حلولًا عملية لتعزيز الفرص الاقتصادية والتعليمية، مع العمل على تقوية قدرة المجتمع على الصمود”.

وتتماشى هذه الجهود مع الأولويات المحلية، حيث تعالج تحديات رئيسية مثل البطالة وانعدام الأمن الغذائي والتفاوتات التعليمية. ويُركز بشكل خاص على تحسين الظروف المعيشية للأطفال والشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المشاركة المجتمعية وتمكينهم.