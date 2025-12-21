مكافحة التهريب بكسلا تضبط مخدرات وأسلحة وذخيرة

الخرطوم: السوداني

ضبطت إدارة مكافحة التهريب ولاية كسلا، بعد عملية مطاردة عنيفة، 13 ألف حبة مخدرة محملة على متن عربة بوكس، وكذلك ضبط عربة أخرى بدون مستندات تحمل قطعة كلاشنكوف و50 طلقة كلاشن وخزنتين.

وأكد مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، أن قوات الجمارك تعزز الرقابة للحد من تهريب المخدرات والأسلحة والذخيرة، ومواجهة مثل هذه الجرائم لحماية المجتمع والأمن القومي، مشيداً بمنسوبي مكافحة التهريب كسلا واليقظة التامة والأداء المتميز والذي يدل على استشعارهم المسؤولية وقيامهم بالواجبات على أكمل وجه.

ومن جانبه، قال مساعد المدير العام لمكافحة التهريب اللواء (حقوقي) جمال العوض الأمين، إن تهريب السلاح والمخدرات يهدد أمن واستقرار البلاد، ودعا لبذل الجهود لمواجهة هذه الظاهرة، ومنع دخول المخدرات للبلاد لحفظ الأمن المجتمعي من المخاطر في هذه الظروف الاستثنائية.