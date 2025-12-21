مصر: في ظل وجود اتفاقية ثنائية للدفاع المشترك القانون الدولي يتيح للدول أن تقدم المساعدة لدول أخرى بناء على طلبها للحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها

متابعات – السوداني

كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي سر بيان مصر الشديد اللهجة بشأن الأوضاع في السودان وفرض القاهرة خطوطا حمراء، مؤكدا وجود ارتباط وثيق بين الأمن القومي المصري والسوداني.

وأكد وزير الخارجية المصري في تصريحات لـ RT Arabic أن موقف مصر تجاه الأوضاع في السودان وتمسك القاهرة بوحدة الأراضي السودانية والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية الوطنية “ليس بجديد”، لكن هذه المرة مصر تعلنها بوضوح وبشكل لا يحتمل أي تأويل، والتأكيد على أن مصر “لن تسمح بالمساس بمؤسسات السودان الوطنية أو بانهيارها”.

وشدد على تمسك القاهرة بوحدة الدولة السودانية ورفضها لأي محاولات لاقتطاع أي جزء من السودان أو تفتيته، مؤكدا أن هذا الأمر “من الخطوط المصرية الحمراء التي لا يجب الاقتراب منها أو التفكير فيها أو المساس بها”.

وكانت الرئاسة المصرية أصدرت بيانا شديد اللهجة عقب زيارة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القاهرة، حيث حددت “خطوطا حمراء” تتعلق بوحدة السودان وسلامة أراضيه وحماية مؤسساته الوطنية خاصة الجيش، محذرة من أن أي مساس بها بما يمس الأمن القومي المصري مباشرة، ومؤكدة حقها في اتخاذ إجراءات بموجب اتفاقية الدفاع المشترك والقانون الدولي.

وعن سر استدعاء مصر للتحدث عن اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والسودان، أكد وزير الخارجية المصري أن هذا أمر واضح في ظل وجود اتفاقية ثنائية للدفاع المشترك، وفي ظل القانون الدولي الذي يتيح للدول أن تقدم المساعدة لدول أخرى بناء على طلبها للحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، مؤكدا أن رسالة مصر موجهة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن السودان.

ووصف وزير الخارجية المصرية ما تردده قوات الدعم السريع عن وجود تدخلات مصرية أو شن غارات جوية داخل الأراضي السودانية لضرب قوات الدعم السريع بانها “محض أكاذيب لا أساس لها من الصحة” مؤكدا أن دعم مصر حتى الآن سياسي ودبلوماسي لانها دائما ما تنحاز إلى الدولة الوطنية وترفض تماما أي كيانات موازية.

وأكد عبدالعاطي أن مصر تعمل الآن بشكل جاد على التوصل إلى هدنة انسانية تقود إلى وقف إطلاق النار وأن هناك استعدادا من الجانب السوداني في إطار خلق ملاذات آمنة توفر الحماية للمدنين الذين فروا من هول المذابح في مدينة الفاشر، مؤكدا أن مصر تدفع في اتجاه التوصل إلى الهدنة الإنسانية وفي تواصل دائم مع جميع أطراف الرباعية الدولية (مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة) للدفع إلى هدنة إنسانية.

وأشار إلى أن التوصل إلى هدنة إنسانية قد يقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، وبدء عملية سياسية شاملة في السودان لا تقصي أحدا، دون أي تدخل خارجي، وليقرر الشعب السوداني بكل مكوناته مستقبل وطنه.