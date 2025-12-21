حملة لإزالة مُخلّفات الحرب بوسط الخرطوم

الخرطوم: السوداني

أعلنت محلية الخرطوم، عن بدء الحملة الكبرى لإصحاح البيئة والنظافة وإزالة مُخلّفات الحرب والتجميل بمنطقة وسط الخرطوم غداً الاثنين، بدعم من الولاية وبمشاركة محليات الولاية الست، بجانب الهيئة الإشرافية للنظافة بالولاية وهيئة الصرف الصحي.

وكشف اجتماعٌ برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير اليوم، بأن الحملة تجئ وفقاً لتوجيهات اللجنة المختصة بالبيئة برئاسة والي ولاية الخرطوم ضمن أعمال اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، مشيراً إلى أن الحملة ستستمر لمدة أسبوع وتستهدف إزالة كافة الملاحظات بمنطقة وسط الخرطوم من إزالة متبقي تراكمات الأنقاض والنفايات ومُخلّفات الحرب، بجانب إزالة الحشائش والمخالفات البيئية والهندسية ومعالجة كسورات شبكة الصرف الصحي بمشاركة كافة الإدارات المعنية، إضافةً إلى الإسناد المدني بالمقاومة الشعبية والذي سيتولى توفير أفراد لأعمال النظافة والكنس الترابي، وستشمل الحملة جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بمركز الخرطوم، في إطار استعدادات البلاد للاحتفال بالعيد السبعين للاستقلال المجيد.

وقال البشير إنّ الحملة تأتي من الموقع المهم الذي تمثله منطقة مركز الخرطوم من رمزية، باعتبارها قلب العاصمة والمنطقة الحاكمة، الأمر الذي يطلب جهداً مضاعفاً ومكثفاً لتهيئة البيئة بالمنطقة بعد الدمار والتخريب المُمنهج الذي تعرّضت له بفعل مليشيا الدعم السريع.