رئيس الوزراء يخاطب مجلس الأمن الدولي اليوم

الخرطوم: السوداني

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم، جلسة إحاطة عن السودان ضمن جدول أعماله.

ويخاطب رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس، جلسة اليوم، عن الوضع في السودان.

وكان رئيس الوزراء قد وصل إلى مطار جون كنيدي الدولي بنيويورك يرافقه مستشاراه د. حسين الحفيان ونزار عبد الله والسفير بدر الدين الجعيفري للمشاركة في اجتماعات مهمة بالامم المتحدة تتعلق بالشأن الإنساني وملف السلام في البلاد، وكان في مقدمة مستقبليه كل من السفير الحارث إدريس، المندوب الدائم في نيويورك، والسفير محمد عبد الله إدريس، سفير السودان لدى واشنطن وأعضاء البعثة.