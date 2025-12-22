الإعدام لقائد ارتكازات أركويت بالميليشيا

الخرطوم ـ السوداني

قضت محكمة الخرطوم شرق برئاسة قاضي المحكمة العامة أشرف عبد الوهاب، بإعدام المتهم (س د خ) بموجب الدعوي الجنائية بالرقم (199/ 2025) تحت المواد (50-26-51/ أ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.

وقدمت النيابة العامة قطاع الخرطوم شمال، الدعوة التي تعود تفاصيلها، بأن المتهم شارك مع القوات المتمردة بولاية الخرطوم مع القائد أحمد جبريل، وكان قد استنفر مع التمرد وعمل بأحد ارتكازاتها بمنطقة أركويت البلابل، وكان يرتدي الزي المعروف لتك القوة وكان يحمل طبنجة وكلاشاً.

وبعد اكتمال التحريات بواسطة النيابة، تمت إحالة الأوراق للمحكمة والتي استمعت بدورها إلى البينات القاطعة التي تقدمت بها النيابة العامة في قضية الاتهام، كما استمعت لدفاع المتهم ومن ثم أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت (تعزيراً)، وصدر الحكم في حضور محامي الدفاع.

ومثل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة العامة مساعد حسين دفع الله.