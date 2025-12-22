مكتب شؤون حجاج السودان يعلن بداية التقديم لحزم الخدمات للعام 1447هجرية

كتب: الطيب علي

أعلن مكتب شؤون حجاج السودان، عن بداية التقديم لحزم الخدمات للعام 1447هجرية، وذلك اعتباراً من الاثنين 2 رجب 1447هجرية, الموافق له 22 ديسمبر 2025م وحتى يوم الاثنين 15 رجب 1447هجرية الموافق له 4 يناير 2026م.

ونوه المكتب في منشور اطلعت عليه (السوداني) بأن على الراغبين في تقديم الخدمات لحجاج السودان استلام كراسة المواصفات والاشتراطات من مقر القنصلية العامة للسودان بجدة – حي الروضة وملحقية الحج والعمرة بجدة – حي الربوة اعتباراً من يوم الاثنين 2 رجب 1447هجرية الموافق له 22 ديسمبر 2025م أثناء ساعات العمل الرسمية.

كما حدد آخر موعد لاستلام الكراسات وإعادة المظاريف مغلقة ومختومة بالشمع الأحمر هو يوم الأربعاء 17 رجب 1447هجرية الموافق له 6 يناير 2026م الساعة الثانية بعد الظهر بمقر ملحقية الحج والعمرة بجدة – حي الربوة، لا تسلم ولن تقبل أي طلبات أخرى بعد هذا التاريخ.