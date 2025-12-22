‏ليس من ضمنها عقد مباحثات مع الإمارات.. تفاصيل زيارة رئيس الوزراء ومستشاريه إلى نيويورك

نيويورك – السوداني

أكدت مصادر رفيعة لـ(السوداني) أن زيارة رئيس الوزراء د. كامل إدريس ومستشاريه إلى مدينة نيويورك الأمريكية لا تشمل ضمن أجندتها عقد أي مباحثات أو لقاءات مباشرة أو غير مباشرة مع أي مسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الهدف الاستراتيجي للدولة من هذه الزيارة هو ضرورة حضور السودان في المحافل الدولية بصورة مباشرة ومستمرة دون وساطة، وتوعية المجتمع الدولي بحقيقة الحرب وأبعادها، وحث المنظمات الأممية على أداء دورها الإنساني، وتحريك أذرعها الدبلوماسية والقضائية لإنصاف الشعب السوداني من الجرائم التي تُرتكب بحقه، ووقف التدخل الإقليمي والدولي السلبي في الحرب السودانية، بالإضافة إلى طرح رؤية السودان لإحلال السلام. وضرورة وقف تدفقات الأسلحة الفتاكة لميليشيا الدعم السريع وإدانتها وتجريمها، ودعم خيارات الشعب السوداني وحكومته المدنية دون وصاية.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء د. كامل إدريس خطاباً أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيتضمن الخطاب تفاصيل تطورات الأوضاع في السودان، والانتهاكات المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الدعم السريع، والتطهير العرقي وجرائم الحرب ضد المدنيين الأبرياء في مناطق دارفور وكردفان.