تنسيق محلي وأجنبي لمجابهة التهاب الكبد بالجزيرة

الخرطوم: السوداني

التأم اليوم بوزارة الصحة بولاية الجزيرة، اجتماعٌ ضم وزارة الصحة ومنظمات اليونيسف والصحة العالمية وإدارات الصحة الولائية برئاسة أميرة بخيت مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة التي قدمت تقريراً مفصلاً عن الوضع الوبائي لالتهاب الكبد والتدخلات التي تمت لاحتواء المرض.

كما تم في الاجتماع استعراض الخطط التفصيلية الإسعافية لاحتواء مرض الكبد الوبائي.

وأكد الاجتماع على ضرورة توفير أجهزة الفحص السريع المجاني في مستشفيات النساء والتوليد والمعمل المركزي.

من جانبه، دعا دكتور أمير سيد أحمد من منظمة الصحة العالمية لاستنفار الشركاء من المنظمات للحد من المرض.

وأكدت إحسان سعيد منسق الصحه باليونيسف، الالتزام بتوفير المعينات، مبينة أن اليونيسف شريكٌ أساسي مع وزارة الصحة.

وأشار مدير مركز عمليات الطوارئ الاتحادي أن مشاكل الإصحاح البيئي من أكبر التحديات التي تواجه الولاية، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ كافة الخطط لاحتواء المرض.