والي الخرطوم يدشن إعادة العمل بمركز مايو لطب الأطفال

الخرطوم: السوداني

دشّن والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة اليوم، إعادة العمل بمركز مايو لطب الأطفال بعد اكتمال أعمال إعادة تأهيل أقسام المركز وصيانة الأجهزة والمعدات الطبية ليعاود تقديم خدماته العلاجية لأكثر من 200 طفل يومياً من مناطق جنوب الخرطوم، وذلك بالتعاون مع منظمة الطوارئ الإيطالية.

وأشاد والي الخرطوم بالكوادر الطبية والعاملين بالمركز، مثمناً جهودهم الكبيرة وعملهم في ظروف بالغة التعقيد وتحت تهديد سلاح الميليشيا المتمردة من أجل الاستمرار في تقديم خدمة طبية مميزة والمساهمة في إنقاذ أرواح المرضى والنساء وكبار السن والأطفال.

وأكد الوالي، التزام حكومة الولاية بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية تشغيل المركز باعتباره من المراكز المتخصصة التي تقدم خدمة علاجية نادرة للأطفال، مشيرًا إلى أن إعادة تشغيله تأتي ضمن خطط الولاية الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية وتهيئة البيئة الملائمة لعودة المواطنين واستقرارهم.

من جانبه، أوضح المدير القطري لمنظمة الطوارئ الإيطالية، ماثيو دالنزو أن مركز مايو لطب الأطفال تم إنشاؤه قبل نحو 20 عاماً لتقديم خدمات العلاج المجاني للأطفال في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مبيناً أن المركز توقف عن العمل خلال فترة الحرب قبل أن تستأنف خدماته مجدداً بعد تحقيق الأمن في الولاية بجانب عمليات التأهيل والصيانة.

وأكد التزام المنظمة بمواصلة التعاون مع حكومة الولاية لدعم القطاع الصحي خاصةً فيما يتعلق بخدمات صحة الأطفال.