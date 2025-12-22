والي الخرطوم يوجه بإعادة تخطيط مناطق السكن العشوائي بعد الإزالة



الخرطوم: السوداني

وجه والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة بتكوين لجان عمل ميدانية تضم مصلحة الأراضي ومصلحة المساحة، وذلك بغرض تسريع واستكمال الإجراءات الفنية الخاصة بتسوية وتوزيع الأراضي السكنية بمربعات الأندلس وقلب الأسد ومانديلا بمنطقة جنوب الحزام.

وشدد الوالي على ضرورة إكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمواطنين الذين لديهم استحقاقات سابقة والالتزام بالخرط المجازة وتسليم أي مواطن يحمل شهادة بحث بما يضمن حفظ الحقوق القانونية وتنفيذ التخطيط العمراني وفق الأسس المعتمدة، مؤكداً حرص حكومة الولاية على معالجة قضايا الأراضي بصورة عادلة ومنظمة.

وكشف والي الخرطوم خلال الزيارة الميدانية لعدد من المواقع بمحلية جبل أولياء، والتي رافقه فيها المدير العام الوزير المكلف لوزارة التخطيط العمراني المهندس وجدان إبراهيم مصطفي ومدير مصلحة الأراضي مولانا أحمد يحيى والمدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجي بانقا، بجانب أعضاء لجنة أمن المحلية وجهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات، عن توجه حكومة الولاية لإنشاء مدن الكرامة بعدد من المواقع بالمحليات بغرض توفير سكن جاهز لأسر الشهداء وسكان المناطق العشوائية الذين شملتهم الإزالة، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوات تأتي في إطار خطة الولاية الرامية للقضاء على السكن العشوائي وتحقيق التنمية الحضرية المتوازنة.

وخلال الزيارة، التقى الوالي بعدد من المواطنين الذين تمت إزالة مساكنهم، حيث استمع إلى شكواهم التي تمثلت في المطالبة بتوفير سكن بديل لإيواء أسرهم، مؤكدين دعمهم الكامل لخُطط الحكومة الرامية إلى القضاء على العشوائيات وتنظيم المناطق السكنية.

وأوضح والي الخرطوم أنّ السكن العشوائي أصبح من المهددات الأمنية والظواهر السالبة ومنه تنطلق العديد من التشكيلات الإجرامية، مؤكداً أن التخطيط السليم يحفظ كرامة المواطن ويوفر له مقومات الحياة اللائقة ويسهم في تحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي.