غرفة طوارئ دار حمر: الميليشيا جلبت كولومبيين لإدارة المسيرات من مستشفى النهود

الخرطوم: السوداني

قالت غرفة طوارئ دار حمر، إن ميليشيا الدعم السريع قامت باستجلاب وتسكين طواقم من الفنيين الأجانب (كولومبيين) لإدارة منظومة المسيرات من داخل مستشفى النهود المرجعي بمدينة النهود ولاية غرب كردفان، متخذةً من هذا المرفق الصحي غطاءً للاحتماء من الضربات الجوية للقوات المسلحة السودانية.

وتابع بيان لغرفة طوارئ دار حمر اليوم الاثنين، أن هذا التكتيك الإجرامي يندرج ضمن سلسلة جرائم الميليشيا الممنهجة لاستغلال الحماية الخاصة التي توفرها القوانين الدولية للمستشفيات، وتحويلها قسراً إلى دروع بشرية ومقار عسكرية محصنة، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الإنسانية.