الفريق أول البرهان يتفقد مقر الوزارات الاتحادية بأبراج المعادن في الخرطوم

قام رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية إلى مقر مجلس الوزراء والوزارات الاتحادية بأبراج المعادن في حي المجاهدين بالعاصمة الخرطوم.

واطلع البرهان خلال الزيارة على آخر الترتيبات والاستعدادات الجارية لاستئناف العمل الحكومي في المقر الرسمي الجديد بالعاصمة، في إطار خطة عودة تدريجية للمؤسسات الاتحادية إلى الخرطوم بعد فترة من الإغلاق بسبب الأوضاع الأمنية.

واستقبل البرهان لدى وصوله مدير عام الشركة السيد/ محمد طاهر عمر، الذي قدم شرحاً مفصلاً عن حالة المباني والبنية التحتية، والإجراءات الفنية والأمنية التي تم اتخاذها لضمان جاهزية المقرات لاستقبال الوزراء والعاملين.

وأكد رئيس مجلس السيادة خلال الجولة أن عودة العمل الحكومي إلى الخرطوم تمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستعزز من استقرار الدولة وتسهم في استعادة الخدمات العامة للمواطنين.