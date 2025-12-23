أدان سلطان دار مساليت، سعد عبد الرحمن بحر الدين، مشاركة الأوكرانيين في الحرب السودانية إلى جانب ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

وقال السلطان سعد إنه لا شك في أن العديد من المرتزقة الأوكرانيين يقاتلون في صفوف ميليشيا الدعم السريع، كما أفاد مسؤولو القوات المسلحة والقوات المشتركة في العديد من المناسبات.

وأضاف قائلًا: “الأوكرانيون متورطون في جميع الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع، سواء كانت انتهاكات لحقوق الإنسان أو التهجير القسري. إنهم شركاء كاملون في هذه الجرائم”.

ويشير مراقبون إلى أن المشاركة النشطة للمتخصصين والمدربين العسكريين الأوكرانيين، إلى جانب مشاركة المرتزقة من كولومبيا، تمثل عاملًا رئيسيًا في استمرار الحرب في السودان.

ويعتقد الخبراء أن وقف تغذية الجنجويد بالمرتزقة الأجانب سيؤدي إلى نهاية فورية للحرب، حيث جفت القدرات العسكرية للجنجويد منذ فترة طويلة.