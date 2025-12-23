98.4 % نسبة النجاح في الشهادة المتوسطة بالولاية الشمالية

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالولاية الشمالية، اليوم، نتيجة شهادة المرحلة المتوسطة للعام 2025، وبلغت نسبة النجاح العامة 98.4% مقارنة بالعام السابق التي كانت 97.9%.

وأحرز 67 طالباً وطالبة المجموع الكلي 280 درجة، وجاءت محلية دلقو في المرتبة الأولى على مستوى محليات الولاية بنسبة نجاح بلغت 99.9%، تلتها محلية حلفا بنسبة نجاح بلغت 99.4% على مستوى الوحدات الإدارية.

وحققت وحدة دلقو المركز الأول بنسبة نجاح 91.1%، بينما جاءت وحدة الحفير بمحلية دنقلا في المرتبة الثانية بنسبة 90.9% .

وتصدرت مدرسة عبد المتعال المتوسطة بنات بوحدة دنقلا الإدارية قائمة المدارس الحكومية بنسبة نجاح 100%، وجاءت مدرسة بيرم بنات بمحلية حلفا في المرتبة الثانية بنفس النسبة.

وفي المدارس الخاصة، تصدر المعهد النموذجي المشترك بدنقلا قائمة المدارس بنسبة نجاح 100%، بينما احتلت مدارس نمبرون بدنقلا المركز الثاني بنسبة نجاح مماثلة.

وهنأ والي الولاية الشمالية الفريق عبد الرحمن عبد الحميد في المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة اليوم، جميع الطلاب الناجحين ووزارة التربية والتعليم والمعلمين والعاملين في الحقل التعليمي، مشيراً إلى أن هذه النتيجة المشرفة تعكس الإرادة والعزيمة والإصرار للمحافظة على موقع الولاية المتميز في مجال التعليم، مؤكداً استمرار دعم الحكومة للقطاع التعليمى رغم التحديات.