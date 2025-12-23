شعبة مصدري الذهب تطلق تحذيرات من الانجراف وراء موجات الإقبال المتزايد على شراء الذهب خلال هذه الأيام

الخرطوم: الطيب علي

حذّر الأمين العام لشعبة مصدري الذهب، معتصم محمد صالح، المواطنين السودانيين من الانجراف وراء موجات الإقبال المتزايد على شراء الذهب خلال هذه الأيام، مؤكدًا أن الأسواق تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار تجعل من القرارات المتسرعة مصدرًا لمخاطر حقيقية على المدخرات.

وأوضح فى حديثه لـ(السوداني) أن التقلبات التي تشهدها أسعار الذهب في السوق المحلي ليست معزولة عن المشهد العالمي، بل تأتي نتيجة مباشرة للتغيرات السريعة التي تشهدها البورصات العالمية، وما يصاحبها من مؤثرات اقتصادية وسياسية أدت إلى ارتفاع وانخفاض الأسعار بصورة مفاجئة وفي فترات زمنية قصيرة.

وأشار إلى أن التعامل مع الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا أو وسيلة لحفظ القيمة يتطلب وعيًا أكبر بطبيعة السوق، ومتابعة دقيقة لحركة الأسعار، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات أو التوقعات غير المدروسة التي قد تقود إلى خسائر غير متوقعة.

ودعا الأمين العام لشعبة مصدري الذهب، المواطنين إلى التحلي بالحكمة والتروي قبل الإقدام على أي عمليات بيع أو شراء، مشددًا على أهمية استشارة المختصين ومراقبة اتجاهات السوق محليًا وعالميًا، خاصة في هذه المرحلة الحساسة.

كما أوضح أن الصورة العامة لاتجاهات الأسعار قد تتضح بصورة أفضل خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير المقبل، ما يتيح فرصة أكبر لاتخاذ قرارات أكثر اتزانًا وأمانًا، مبنية على معطيات واضحة ومؤشرات أكثر استقرارًا، بعيدًا عن المجازفة والمخاطر العالية.