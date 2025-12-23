لجنة عدلية طارئة لتوفيق أوضاع المتهمين والنزلاء بسجون ولاية الجزيرة

الخرطوم: السوداني

أعلن والي الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، دعمه الكامل ومساندته لإنجاح مهام اللجنة العدلية الولائية الطارئة، التي شُكِّلت لتوفيق أوضاع المتهمين والمنتظرين والنزلاء بسجون الولاية.

وأكد الوالي لدى لقائه اليوم بقصر الضيافة بمدني، أعضاء اللجنة برئاسة مولانا حسين موسى محمد عدلان، قاضي محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة ومشرف سجون الولاية، التزام حكومة الولاية بتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإنجاح عمل اللجنة، مشدداً على أهمية التنسيق وتوحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين الجهات ذات الصلة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز العدالة وسيادة حكم القانون.

من جانبه، استعرض رئيس اللجنة، مهام واختصاصات اللجنة، والتي تتمثل في توفيق أوضاع المتهمين والمنتظرين والنزلاء بسجون الولاية لا سيما الذين فُقدت ملفاتهم أثناء فترة الحرب والعمل على إعداد صحيفة إلكترونية ونشرات دورية لأصحاب المصلحة لتقديم بلاغاتهم إلى جانب الطواف على أقسام الشرطة والسجون بالولاية، بهدف حصر القضايا ومعالجتها وفق الأطر القانونية.