مستشفى قطري ميداني متكامل بالشمالية لخدمة النازحين

متابعات ـ السوداني

تتجه الحكومة القطرية إنشاء مستشفى ميداني بسعة 400 سرير في منطقتي الملتقى والتضامن بالولاية الشمالية، وذلك لخدمة النازحين والمواطنين، بالإضافة إلى تقديم خدمات طوارئ إصابات الطريق السريع.

وناقش وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم في بورتسودان اليوم مع مدير مكتب الهلال الأحمر القطري بالسودان، د. صلاح دعاك، مشروع المستشفى المقدم كمنحة من صندوق قطر للتنمية، كما ناقش اللقاء، ترتيبات استلام الأدوية المقدمة من صندوق قطر للتنمية والتي تم إعداد قوائمها حسب الاحتياجات الأساسية للبلاد.

وامتدح وزير الصحة، الدور المتعاظم الذي تقدمه دولة قطر وصندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري في دعم القطاع الصحي بالسودان، من خلال الإمداد الطبي والمساهمات الفاعلة في مختلف الولايات.

واعلن د. دعاك، عن تسيير 70 شاحنة الأسبوع القادم عبر ميناء جدة إلى بورتسودان، ليتم تسليمها للصندوق القومي للإمدادات الطبية في الخرطوم وتوزيعها على الولايات.