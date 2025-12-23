الأمم المتحدة تعلن استعدادات لعقد اجتماع تشاوري في القاهرة مطلع 2026 لتنسيق مبادرات السلام في السودان

نيويورك – السوداني

أعلنت الأمم المتحدة عن الاستعدادات الجارية لاستضافة مدينة القاهرة المصرية الاجتماع التشاوري بشأن تعزيز تنسيق مبادرات السلام في السودان، والمقرر عقده في بداية عام 2026، برعاية الأمم المتحدة.

وأوضح مساعد الأمين العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، أن التركيز الحالي ينصب على دعم حوار سوداني شامل بقيادة الاتحاد الأفريقي، يهدف إلى تمهيد الطريق لانتقال سياسي موثوق وشامل بقيادة مدنية.

وأكد خياري أن هذه الجهود تدعمها مكتب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، الذي يعمل حالياً على إعداد وثيقة توافقية تهدف إلى تجميع الرؤى المطروحة من قبل الجهات الفاعلة السياسية والشخصيات البارزة في السودان.