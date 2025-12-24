تركيا – السوداني

تم التوقيع على مذكرة تفاهم ترسيخاً لعلاقة توأمة بين ميناء بورتسودان وميناء مرسين التركي، وجاء ذلك خلال زيارة والي ولاية البحر الأحمر ومدير ميناء بورتسودان إلى مرسين.

ستمهد هذه العلاقة الطريق لتعزيز التعاون بين الميناءين، إلى جانب التجارة البحرية بين المدينتين.

وقالت السفارة التركية بالسودان عبر سفيرها فاتح يلدز: “انطلاقًا من هذه الخطوة التي تأتي في إطار جهودنا الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات التركية السودانية إلى مستوى يعكس روح الأخوة بين الشعبين في المجال التجاري، سنواصل العمل لاِيجاد مجالات تعاون جديدة”.

الجدير بالذكر أن ميناء مرسين يُعتبر واحداً من أكبر الموانئ في تركيا، وهو البوابة الرئيسية لتركيا إلى البحر الأبيض المتوسط، ويملكه شركة السكك الحديدية التركية، وقد نُقل حق تشغيل الميناء إلى اتحاد (بي إس أيه) الدولي و(أفكن القابضة).