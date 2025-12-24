استشهاد اللواء معاوية حمد قائد الفرقة 22 بابنوسة وأسرته تقيم مراسم العزاء اليوم

دنقلا – السوداني

أعلنت أسرة اللواء الركن معاوية حمد، قائد الفرقة 22 بابنوسة، خبر استشهاده ليلة أمس.

وتقيم الأسرة مراسم العزاء اليوم في ثلاث مدن، هي (دنقلا، والقاهرة في مصر والرياض في السعودية).

وستكون مراسم العزاء في مدينتي دنقلا والرياض بمنزل الأسرة. فيما قامت حكومة الولاية الشمالية بأداء واجب العزاء للأسرة بدنقلا.

أما في القاهرة، فسيشهد بيت السودان مراسم العزاء من الساعة الخامسة مساءً حتى الثامنة مساءً.

رئيس التحرير وأسرة صحيفة (السوداني) يسألون الله تعالى أن يتغمد اللواء البطل معاوية حمد – الذي سطر بصموده وبسالته وتضحياته أروع قصص الشجاعة في دفاتر التاريخ- بواسع رحمته، ويسكنه أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً. ويلهم أسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة الممتدة وعارفي فضله الصبر الجميل والسلوان.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).