صلاح قوش يتحدث بعد غياب طويل ويكشف مخططات ميليشيا الدعم السريع (الناهبة).. التفاصيل الكاملة

متابعات – السوداني

شهد منزل الفريق أول صلاح قوش، المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، مأدبة غداء وجلسة اجتماعية خاصة، استضاف خلالها أزهري المبارك، أحد كبار معدني الذهب في السودان.

ونقل منشئ المحتوى، أحمد عبد الوهاب تفاصيل الجلسة الذي أدار النقاش فيها، مشيراً إلى أن صلاح قوش تحدث بكلمات مليئة بالحكمة والدراية السياسية، أكد فبها أن الأولوية الآن تتركز على أمن واستقرار السودان الواحد الموحد، مع التركيز الخاص على الولاية الشمالية بأكملها، في ظل ما وصفه بالسوء والمكر الذي تحيكه ميليشيا الدعم السريع (الناهبة)، والتي همها الأول هو الانتقام من سكان الشمالية. وشدد قوش على ضرورة الحذر والاحتياط المدروس المؤسس.

وابان قوش بأن لكل مرحلة رجالها – في إشارة مباشرة إلى ضيفه، والتفت قوش نحو أزهري المبارك وقال له: “أنت من رجال هذه المرحلة، فإن الله سخر لك باطن الأرض، وأنت سخرتها لخدمة السودان عامة ولأهلك وذويك في الولاية مجتمعة، وما تقوم به هو عمل دولة، وأن يجمع الناس عليك حباً واحتراماً، هذه وحدها تكفي”.

وأضاف قوش أن جهود أزهري المبارك، الذي يُعرف بثروته الكبيرة من التعدين ودعمه للمجتمعات في الشمال ودارفور، بدأت في ردم فجوة بين الغرب والشمال، في وقت عجزت عنه الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، مشيراً إلى أن النظرة تتغير تدريجياً والحقد يزول بإذن الله.

وحذر في الوقت نفسه من وجود (شواذ وضيقي أفق ودعاة فتنة وتشرذم)، موضحاً أن زيارة أزهري قد تُفسر بتفسيرات متعددة، (ولكن الله أعلم بالنوايا).

وختم قوش كلامه مؤكداً: “نحن نعمل من أجل السودان عامة وأجل الولاية الشمالية خاصة، وكل خبرتنا ومشورتنا تحت تصرفك، والآن تمايزت الصفوف”.

يُذكر أن أزهري المبارك، ابن محلية الدبة في الولاية الشمالية، تحول من عامل يومي بسيط إلى أحد أبرز رجال الأعمال في مجال التعدين عن الذهب، وتُقدر ثروته بملايين الدولارات، يصرف العديد منها في دعم المجتمعات والقوات المسلحة واشاد به حاكم دارفور مني اركو مناوي في دعم المقاومة الشعبية، كما ساهم في دعم معسكرات النازحين من دارفور والمجتمعات المحلية بالشمال.