شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تحتجز 29 طفلة و73 امرأة بمدينة المجلد في ظروف بالغة السُّـوء

الخرطوم: السوداني

تحتجر قوة تتبع للدعم السريع 29 طفلة و73 امرأة بمدينة المجلد، عقب اجتياح مدينة بابنوسة بتهمة انتماء ذويهم للقوات المسلحة، حيث جرى ترحيلهن قسرياً واحتجازهن في ظروف إنسانية بالغة السُّـوء تفتقر لأبسط مقومات الرعاية الصحية والغذائية والنفسية.

وأكدت الشبكة في بيان، اليوم الخميس، أن احتجاز النساء والأطفال يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولكافة المواثيق التي تحظر استهداف المدنيين أو استخدامهم كوسيلة ضغط خلال النزاعات المسلحة، كما يعرِّض المحتجزات لمخاطر صحية جسيمة، خاصةً في ظل انعدام الخدمات الطبية وانتشار الأوبئة.

وحمّلت شبكة أطباء السودان، قيادة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزات، وتطالب بـالإفراج الفوري وغير المشروط عنهن، وضمان وصولهن الآمن إلى ذويهن، مع تمكين المنظمات الإنسانية والطبية من الوصول العاجل لتقديم الرعاية اللازمة لهن.

كما تناشد الشبكة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية بتحمُّل مسؤولياتها، والضغط على قيادة الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للمدنيين، خاصةً النساء والأطفال.