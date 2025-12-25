مناوي: لسنا دعاة حرب والدفاع عن الوطن واجب وليس خياراً

الخرطوم: السوداني

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إنهم ليسوا دعاة حرب ولكنهم يرفضون الذل.

وأضاف في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك: “إن الدفاع عن الوطن ليس خياراً بل واجب ولا نبحث عن الدم، لكننا نحمي الأرض والعرض والتاريخ”.

وتابع مناوي: “حين يستباح الوطن، يصبح الصمت خيانة ويغدو الوقوف دفاعاً عن النفس موقف شرف لا يُساوم عليه، هذا الوطن علّمنا أن الكرامة لا توهب وأن الحرية تنتزع بإرادة الأحرار، سنقف لا حباً في القتال، بل إيماناً بأن من لا يدافع عن نفسه يفقد حقه في الغد” .