البرهان يصل تركيا ويلتقي أردوغان

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي ـ قائد الجيش السوداني، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم إلى العاصمة التركية أنقرا. تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مراسم استقبال رسمية بالقصر الرئاسي في أنقرا على شرف زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي لتركيا.

وتشهد مسيرة العلاقات بين السودان وتركيا، تطوراً ملحوظاً بفضل إشراف ورعاية قيادتي البلدين لقضايا التعاون الثنائي، والتنسيق المحكم بين اللجان الوزارية المشتركة في البلدين.

ويرافق رئيس المجلس السيادي في زيارته لتركيا، وكيل وزارة الخارجية السفير معاوية عثمان خالد، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس.