البرهـان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة بشأن دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك

أنقرا – السوداني

أجرى الرئيسان الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان اليوم، مباحثات مشتركة بالقصر الرئاسي تتعلّق بترقية وتنمية العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين.

وتطرّق الرئيسان للقضايا الإقليمية والدولية، لا سيما الأوضاع في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي.

كما تناولت المباحثات أيضاً، مُستجدات الوضع في السودان والجهود الرامية لإحلال السلام، كما تمّ استعراض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإرساء السلام والاستقرار في السودان.

وقال إعلام مجلس السيادة، إنّ المباحثات أكدت على موقف تركيا الثابت الداعم لوحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه.

كما تطرّقت المباحثات لاستعداد الجمهورية التركية لتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودانيين في مواجهة الظروف الإنسانية الحالية، وذلك من خلال المساعدات التي تقدمها وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) في مجال العون الإنساني.

كما أكدت المباحثات على ضرورة وقف الجرائم التي تُرتكب ضد الشعب السوداني ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأعرب رئيس مجلس السيادة، عن شكره وتقديره لتركيا على مواقفها الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، مؤكداً عُمق العلاقات السودانية التركية.

كما شكر البرهان، الرئيس رجب طيب أردوغان على دعوته له لزيارة تركيا، مشيراً إلى الروابط الأزلية التي تربط بين شعبي البلدين.