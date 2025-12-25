الخلية الأمنية بدنقلا تضبط كميات كبيرة من الكوابل النحاسية

الخرطوم: السوداني

ضبطت الخلية الأمنية بوحدة دنقلا اليوم، كميات كبيرة من الكوابل النحاسية كانت في طريقها للتهريب خارج البلاد.

وأوضح العقيد أبوعبيدة حسن مدير جهاز الأمن والمخابرات بمحلية دنقلا في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء)، أنه إثر معلومات ومتابعات من الخلية الأمنية، تم رصد الهدف وتحركت قوة من الخلية بقيادة خمسة ضباط وتسعة وأربعين فرداً، حيث تم ضبط كميات من الكوابل النحاسية قدر وزنها بطن وذلك بمنطقة “جرادة” بمحلية دنقلا، حيث كانت معدة لتهريبها خارج البلاد، كما تم اعتقال شخصين بمكان الضبطية وتجرى عمليات التحري معهما.

وأضاف أبوعبيدة أن هذا العمل هو عمل شبكة منظمة ويجري التحري لكشف بقية أفرادها.

وقال إن الكوابل المضبوطة تخص مؤسسات حكومية وشركة الكهرباء، مطمئناً المواطنين ان الخلية تعمل ليل نهار لرصد جميع الظواهر الأمنية التي تهدد أمن المواطنين، وناشد المواطنين بالتبليغ عن أي ظواهر غريبة.