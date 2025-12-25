رئيس الوزراء: السودان في خانة المبادرين لإحلال السلام

متابعات: السوداني

أكد رئيس الوزراء د. كامل إدريس في اللقاء التنويري الذي أقامه السفير الحارث إدريس، مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة بالجالية السودانية بولايتي نيويورك ونيوجيرسي سعي حكومة الأمل لتقديم الحلول الناجعة لإرساء السلام من خلال إرسال رسائل مهمة للمجتمع الدولي، شاكراً الدول الصديقة والشقيقة والمهتمين بالعملية السلمية، معدداً نتائج لقاءاته مع رئيس وأعضاء مجلس الأمن وعدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، مشيراً الى مبادرة حكومة السودان للسلام التي وجدت استحساناً وقبولاً كأول مبادرة وطنية خالصة مكملة ومتسقة مع المبادرات الأخرى، فضلاَ عن إيجابيات أخرى متمثلة في الاعتراف الدولي بوجود حكومة مدنية خاطبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي ومجلس الأمن حالياً، و أوضح أن البيان الذي قدمه تضمن طلباً من مجلس الأمن لتبني وتنفيذ المبادرة وتحمل المجلس لمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين ومسؤوليته الاخلاقية فيما يجري في السودان.

وعدّد رئيس الوزراء ردود الفعل الإيجابية من الدول الأفريقية الأعضاء بمجلس الأمن، مثمناً التعاطف والدعم الكبير للسودان في ظل الحرب الوجودية التي فرضت على البلاد.

وأشار إدريس إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً دبلوماسياً كبيراَ في المنظمات الإقليمية التي ينتمي لها السودان خاصةُ الاتحاد الأفريقي، آخذين في الاعتبار أن السودان دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية ونشطة وفاعلة في الاتحاد، مؤكداً أن حكومة الأمل تعمل على بناء المشروع الوطني المتكامل ومؤسسات دولة القانون تمهيداً للحوار السوداني – السوداني الذي لا يستثني أحداً حول كيف يحكم السودان، مشيراً الى تنفيذ الجهات المختصة للتوجيهات السيادية العليا برفع القيود على إصدار الوثائق الثبوتبة.

من جانبه، عبر سعادة السفير الحارث إدريس، المندوب الدائم، عن شكره وتقديره للسادة رئيس وأعضاء الجالية في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي على مساندتهم الدائمة لقضايا البلاد من خلال الوقفات الاحتجاجية، مشيراً إلى نجاح البعثة في ترتيب اجتماع مجلس الأمن قبل أعياد الميلاد، مشيراً إلى استعداد البعثة لمواجهة التحديات المتوقعة في العام 2026م، مع وجود تركيبة مختلفة في مجلس الأمن.