عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته

الخرطوم: السوداني

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار إير، أن لا هدنة ولا تفاوض مع مغتصب وأن السلام العادل الذي يريده السودان سيتحقّق عبر خارطة ورؤية شعبه وحكومته.

واستنكر عقار لدى مخاطبته احتفال كنيسة المسيح السودانية بعيد الميلاد بحي فيليب ببورتسودان اليوم الخميس بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة، استنكر مزاعم الحرب الكذوبة القائمة على تحقيق الديمقراطية ودولة 56 ومحاربة الإسلاميين الذين فارقوا السلطة.

ووصف نائب رئيس مجلس السيادة، الحرب بأنها صراع على الموارد ورغبة في تغيير ديمغرافية السودان.

وقال إن الحروب التي عاشها وما زال يعيشها السودان تُعد فرصة للتدبر ودروساً لتعزيز وحدة الصف الوطني وتأسيس دولة السلام والعدالة.

ودعا إلى البعد عن الفرقة والتطرف الديني والتحلي بقيم التسامح ونبذ الكراهية، لأن الفيصل في الدين هو التقوى التي تتجاوز اللون والجنس والعرق والمعاملة الحسنة التي تؤلف بين قلوب المؤمنين.

من جانبه، حث وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم، على غرس قيم التدين والتسامح في الجيل الجديد بما يحقق الإصلاح ويعزز التدين وسط المجتمعات، مبشراً بأن العام الجديد سيكون عاماً للاستقرار والسلام والازدهار بالسودان.