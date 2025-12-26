رئيس الوزراء: استجابة مجلس الأمن لمبادرة حكومة السودان للسلام كانت كبيرة

الخرطوم: السوداني

قال رئيس الوزراء د. كامل إدريس، إن استجابة مجلس الأمن لمبادرة حكومة السودان للسلام كانت كبيرة، وهناك اتفاق على دعم السودان وإجماع على إدانة الجرائم والتركيز على الوضع الإنساني. مبيناً أن المبادرة قادرة على تحقيق السلام.

وأكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده بمطار بورتسودان عقب عودته من نيويورك ومشاركته في جلسة مجلس الأمن الدولي، أنه سيتم تنوير الفعاليات السياسية والمجتمعية بالمبادرة، لأنّ ملكيتها للسودانيين وقامت على خارطة الطريق السودانية وأدبيات مجلس الأمن وإعلان منبر جدة وزيارات رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأوضح إدريس أن أي هدنة لا تكون متزامنة مع نزع السلاح وتسكين الميليشيا في معسكرات ستقود إلى حرب، مبيناً أن المبادرة تحدثت عن نزع السلاح وتجميع الميليشيا في معسكرات وفق خطة ثلاثية الأضلاع تتم بتزامن ومراقبة دولية، وشدد على ضرورة تبني المبادرة في المرحلة المقبلة من كل مؤسسات الدولة والإعلام لإنجاحها لتنفيذ السلام والعودة إلى الأسرة الدولية.