ولاية كسلا تحتفي بابنها البار محمد طاهر عمر.. استقبال حاشد يعكس الامتنان لجهود المسؤولية المجتمعية لشركة الموارد المعدنية

كسلا – السوداني

في مشهد يجسد قيم الوفاء والعرفان، شهدت ولاية كسلا، استقبالاً جماهيرياً حاشداً وتكريماً رسمياً للأستاذ محمد طاهر عمر، مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية، تقديراً لإسهاماته البارزة في دعم المجتمعات المحلية، خاصة في أصعب الظروف التي مرت بها المنطقة.

خرج أهالي الولاية، لاستقبال ابنهم البار الذي وقف إلى جانبهم في أزمات المياه والصحة والكوارث الطبيعية. من خلال الشركة السودانية للموارد المعدنية، ساهم الزعيم محمد طاهر عمر في حل مشكلات حيوية، شملت حفر عشرات الآبار لتوفير مياه الشرب، وصيانة المستشفيات، وتوفير أجهزة طبية ومحطات أوكسجين، إلى جانب تركيب منظومات طاقة شمسية وصيانة الشبكات الكهربائية، بتكلفة بلغت مئات الآلاف من الدولارات.

كما قدم دعماً مباشراً للمتضررين من الفيضانات، ودعم المدارس، وتوزيع 2000 بطاقة علاجية بالشراكة مع التأمين الصحي، مستهدفاً مرضى الأورام والكلى، وأسر الشهداء وذوي الإعاقات والأسر الفقيرة. وفي خطوة إنسانية أخرى، سلم عربات إسعاف مجهزة للمستشفيات، بدعم من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

في كلمته أمام الحشد الجماهيري، أعرب الأستاذ محمد طاهر عمر عن امتنانه العميق لهذا التكريم، مؤكداً أن الإنجازات ثمرة تعاون جماعي بين الشركة والمجتمعات المحلية وحكومة الولاية. وتعهد بمواصلة الجهود لتطوير قطاع التعدين وتعظيم عائداته لخدمة الإنسان والتنمية المستدامة، مشيداً بوقفة أهالي المنطقة خلف القوات المسلحة.

اختتمت الفعالية بتقديم درع تكريم وشهادات تقدير للمدير العام، وسط أجواء من الود والتقدير، مع تأكيد على استمرار الشراكة. كما شملت الزيارة جولات اجتماعية إلى المناطق الريفية بالولاية، تعكس نهج الشركة في التواصل المباشر مع المواطنين.

واكد والي الولاية اللواء ركن الصادق محمد الازرق، ان هذا الاستقبال ليس مجرد تكريم لشخص، بل شهادة على أن المسؤولية المجتمعية الحقيقية تبني جسور الثقة وتخفف معاناة الناس في الأوقات الصعبة، مما يجعل محمد طاهر عمر رمزاً للعطاء في ولاية كسلا.