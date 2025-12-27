الخارجية السودانية تدعو فرقاء اليمن تغليب المصلحة من أجل اليمن

متابعات ـ السوداني

أبدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، قلقها البالغ إزاء التطورات والإجراءات الأحادية التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي المهرة وحضرموت في اليمن والتي تهدد المساعي لاستتباب الأمن واستعادة الاستقرار.

وأعلنت عن كامل تضامنها مع الشعب اليمني ومجلس القيادة الرئاسي وحكومة الجمهورية اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار، وتؤكد على أهمية التعاون بين القوى اليمنية لإنهاء التصعيد وتغليب المصلحة العامة وتجنيب البلاد المزيد من التوتر والانقسام.