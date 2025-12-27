التحالف بقيادة السعودية: سيتم التعامل مع التحركات العسكرية في حضرموت باليمن

متابعات – السوداني

طالب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، المجلس الانتقالي الجنوبي، المجموعة الانفصالية في اليمن، إلى الاستجابة لجهود الوساطة لإنهاء التصعيد.

كما دعا الوزير في منشور على منصة إكس مجدداً المجلس الانتقالي الجنوبي إلى سحب القوات من المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة.

في قت قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم السبت، إن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أكد أن أي تحركات عسكرية من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، المجموعة الانفصالية الرئيسية في جنوب اليمن، تتعارض مع جهود خفض التصعيد في محافظة حضرموت شرق البلاد سيتم التعامل معها لحماية المدنيين.

وجاء بيان المتحدث باسم قوات التحالف اللواء ركن تركي المالكي رداً على طلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي للتحالف باتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في حضرموت من “الانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمُروِّعة بحقهم من قبل العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي”.