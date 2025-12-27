القوات المسلحة تعزي تشاد في مقتل جنديين بهجوم مُسيّرة تابعة لـميليشيا الدعم السريع

الخرطوم – السوداني

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم السبت، بياناً رسمياً تعقيباً على حادث الهجوم بطائرة مُسيّرة تابعة لميليشيا الدعم السريع المتمردة استهدف حامية عسكرية في بلدة الطينة بجمهورية تشاد، مما أسفر عن مقتل جنديين تشاديين وإصابة آخر.

وأكد البيان أن الطائرة المُسيّرة تتبع لميليشيا الدعم السريع، مشيراً إلى أن مثل هذه الأعمال العدائية العابرة للحدود تهدف إلى خلق توترات إقليمية وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

تقدمت القوات المسلحة السودانية، في البيان، بخالص التعازي والمواساة إلى قيادة وشعب جمهورية تشاد، وإلى أسر الضحايا، مؤكدة تضامنها الكامل مع الأشقاء في تشاد ووقوفها إلى جانبهم في مواجهة أي تهديدات للأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح البيان أن منطقة الطينة السودانية تخضع لسيطرة القوات المسلحة بشكل كامل، وتعمل فيها جميع مؤسسات الدولة المدنية والأمنية بانتظام، نافياً تسجيل أي أنشطة عدائية انطلاقاً منها تجاه الدول المجاورة.

كما شدد البيان على أن ميليشيا الدعم السريع دأبت على استخدام الطائرات المُسيّرة في عمليات عابرة للحدود، في إطار مخطط يرمي إلى جر المنطقة إلى الفوضى.

وأكدت القوات المسلحة أهمية تفعيل آليات التنسيق المشترك بين السودان وتشاد، خاصة القوات المشتركة واللجان الأمنية الحدودية، لضبط الحدود ومنع استغلالها من قبل الجماعات المسلحة.

وجدد البيان التزام السودان بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، والعمل المشترك مع تشاد ودول الإقليم لتعزيز الأمن والاستقرار.