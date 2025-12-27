ضبط (13) عربة تحمل بضائع مهربة ومواد خطرة بنهر النيل

الخرطوم: السوداني

ضبطت إدارة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل، (7) مركبات من نوع (ZS) تحمل (150) طرداً من البضائع المختلفة بطرق مخالفة للضوابط، إلى جانب ضبط (6) مركبات محملة بمواد كيميائية وأخرى متفجرة تُستخدم في عمليات التعدين غير المنظم وبضائع أخرى.

وأشاد الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك بهذه الضبطية المهمة، واصفاً إياها بأنها تمثل إنجازاً كبيراً في سبيل حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، ومنع دخول السلع الضارة والخطرة التي تهدد البيئة والاقتصاد.

وأثنى اللواء شرطة حقوقي جمال العوض الأمين مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، على الجهود الكبيرة التي تبذلها قوات مكافحة التهريب بولاية نهر النيل، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس درجة عالية من اليقظة والاحترافية والمهنية في التصدي لكافة محاولات التهريب.

من جانبه، أوضح العميد شرطة آدم عمر سبيل مدير دائرة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل، أن الضبطية تمت عقب عمليات رصد ومتابعة دقيقة ومستمرة، أسفرت عن إحباط هذه المحاولات الإجرامية، مؤكداً استمرار العمل بنفس الوتيرة لضبط أي مخالفات مستقبلية، مشيداً بالقوة المنفذة التي أنجزت المهمة بعزم واقتدار، مشيراً الى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهمين.