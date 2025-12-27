مجموعة “دول عابرة للأقاليم” تُندِّد باعتراف إسرائيل بإقليم “أرض الصومال” في جمهورية الصومال

القاهرة – السوداني

أكد وزراء “دول عابرة للأقاليم”، رفضهم القاطع لإعلان إسرائيل يوم 26 ديسمبر 2025 عن اعترافها بإقليم “أرض الصومال” الكائن في جمهورية الصومال الفيدرالية، محذرين من التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتأثيراته على السلام والأمن الدوليين، مما يعكس عدم اكتراث إسرائيل الواضح بالقانون الدولي.

ويضم التحالف، وزراء خارجية كل من “جمهورية السودان، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اتحاد جزر القمر، جمهورية جيبوتي، جمهورية غامبيا، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية المالديف، جمهورية نيجيريا الاتحادية، سلطنة عُمان، جمهورية باكستان الإسلامية، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية تركيا والجمهورية اليمنية”، إضافةً إلى منظمة التعاون الإسلامي.

وأدان التحالف بأشد العبارات هذا الاعتراف، الذي يمثل خرقاً سافراً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد الحفاظ على سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.

كما أكد الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال وسلامته الإقليمية وسيادتها على كامل أراضيها.

وقال التحالف في بيان له تلقته صحيفة (السوداني): “إنّ الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديدًا للسلام والأمن الدوليين، وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ويجب الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلاً وموضوعاً وبشكل قاطع”.