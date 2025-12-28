البرهان لحلفاء المليشيا في الخارج: (السودان مفتوح للجميع.. تعالوا كان تقدروا)!

تركيا – السوداني

قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن وفد الإمارات لم يستطع الدفاع عن نفسه في مواجهة مباشرة مع الوفد السوداني بقيادة وزير الخارجية ومدير جهاز المخابرات وقائد الاستخبارات، وبحضور ممثلي اللجنة الرباعية في العاصمة واشنطن مؤخرًا، وأضاف: “كيف تصر الإمارات على وضع نفسها كوسيط؟”.

وأشار البرهان إلى أنه قبل أكثر من سنة تحدث مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، ووعده بوقف عدوانه على السودان، لكنه لم يفِ بذلك.

وأضاف البرهان، في لقاء له في تركيا مع مجموعة من الجالية السودانية، رداً على التسريبات التي تتحدث عن أعمال عدائية مرتقبة من داخل إثيوبيا ضد السودان: “أوجه رسالة للدول التي نعدّها صديقة وتظن أن السودان ضعيف الآن وتستعد لخطوات ما.. السودان أقوى مما كان عليه. تراجعوا قبل الوقوع في هذه الأخطاء”.

وجدّد البرهان موقف السودان الحاسم برفض أي هدنة أو وقف إطلاق نار طالما ظلت مليشيا الدعم السريع تتواجد في شبر واحد من أرض السودان.

ووجه رسالة لحلفاء المليشيا في الخارج قائلاً: (السودان مفتوح للجميع.. تعالوا كان تقدروا)!، وشدّد بأن “زمن الإملاءات قد ولى”، وأن من كانوا ينصحون الجيش بالاستسلام في بداية التمرد، عليهم الآن توجيه تلك النصيحة للمليشيا التي باتت تلهث أنفاسها الأخيرة أمام ضربات القوات المسلحة.

ونوه رئيس مجلس السيادة السوداني بأن العلاقة مع تركيا تمضي نحو تحالف استراتيجي ممتد ومستقبلي.