مزارعو مصنع سكر الجنيد: المشروع تحوّل لأرض جدباء والجمعية الزراعية غائبة

الجنيد: الطيب علي

كشف مزارعو سكر الجنيد، عن أوضاع مأساوية يعيشها المشروع والمزارعون، فيما أطلقوا نداءً عاجلاً للسلطات لإنقاذ المشروع، الذي تحوّل إلى أرض جدباء بعد نهبه َوتخريبه من قبل ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

ووصف المزارعون، الجمعية الزراعية لمصنع سكر الجنيد بالغائبة تماماً عن العمل منذ فترة طويلة، ولم تنعقد مرة واحدة منذ تكوينها.

وطالب المزارعون في بيان صحفي اطلعت عليه (السوداني)، بالنظر في أعمال الجمعية وقراراتها، مشيرين إلى أنّها لم تنعقد طيلة الفترة الماضية.

ووصفوا الجمعية الزراعية لمصنع سكر الجنيد بالغائبة تماماً عن العمل منذ فترة طويلة، حيث لم تنعقد مرة واحدة منذ تكوينها.

كما نوهوا إلى أن مشروع الجنيد يعاني من تهميش كبير ولم يقم المفوض بزيارته أو ما ينوب عنه، وأشاروا إلى أن المسجل العام لتنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لم يقم بدوره في التفتيش الدوري.

كما تساءل المزارعون لماذا لم يتم حل الجمعية الزراعية تماشياً مع الجمعيات الزراعية التي قام بحلها دكتور كامل إدريس.

ولفتوا إلى أن المزارع الآن أصبح مغلوباً على أمره، كما طالبوا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الجمعية الزراعية أو إلغائها أو توفير الدعم اللازم، مشيرين إلى أنهم سلكوا كل الطرق للحل الودي مع أعضاء الجمعية وكل أبواب الدولة دون أية استجابة.